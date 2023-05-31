У большинства школьников заканчивается учебный год

Сегодня заканчивается 2022/2023 учебный год для учащихся 1-8-х и 10-11-х классов, сообщили агентству LETA в Министерстве образования и науки.

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Учебный год для учащихся 9-х классов закончится 14 июня, а для учащихся 12-х классов — 21 июня, по окончании экзаменационной сессии.

В этом году сертификаты централизованных экзаменов школьники получат в электронном формате. На этапе основного образования сертификаты будут доступны 21 июня, для тех, кто сдавал экзамены дополнительно — 30 июня. Это первый год, когда выпускники 9-х классов получат оценки в процентах по всем государственным экзаменам.

Сертификаты о среднем образовании можно будет получить с 11 июля, а для учащихся, которые будут сдавать централизованные экзамены в дополнительный срок, — с 17 июля.