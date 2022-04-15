У большинства жителей Латвии за год увеличились расходы на повседневные траты

54% жителей Латвии признают, что с весны прошлого года их объем трат увеличился. Больше всего латвийцы ощущают рост цен на топливо, подорожание продуктов, а также увеличение коммунальных расходов. Только десятая часть опрошенных признает, что у домохозяйства достаточно средств и оно в настоящее время не сталкивается с финансовыми вызовами, свидетельствует проведенный банком Luminor опрос.

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Больше всего увеличение расходов ощущают жители в возрастной группе 30-49 лет, в свою очередь, меньше всего – молодежь 18-29 лет. Больше рост цен затронул рижан и жителей Курземе, меньше – живущих под Ригой.

«Годовая инфляция в марте увеличилась более чем на 11% в сравнении с годом ранее, что является значительным ростом цен, и проведенный банком опрос населения показывает, что это повлияло на объем трат домохозяйств. Рост цен значительно превышает рост зарплат, поэтому после необходимых повседневных покупок у жителей остается меньше финансовых средств, чем в прошлом году. Если быстрый рост инфляции продолжится, жители будут вынуждены все больше отказываться от несущественных расходов, связанных с посещением культурных мероприятий, путешествиями, а также ограничивать свои повседневные траты. Так как рост цен также затронул продукты питания и коммунальные платежи, особенно важно обратить внимание на незащищенный слой общества – пенсионеров и малообеспеченных», – объясняет руководитель развития бизнеса Luminor Екатерина Зинич.

Для 42% опрошенных наибольший вызов – это рост цен на топливо, больше всего его ощущают жители в возрастной группе 40-49 лет. Каждый пятый участник опроса (19%) озабочен подорожанием продуктов питания, оно больше всего повлияло на жителей пенсионного возраста. В свою очередь, для 17% жителей все большие хлопоты доставляет рост расходов на коммунальные платежи, он больше всего затронул жителей столицы.

Почти каждый десятый (8%) признает, что после повседневных трат больше не остается средств на создание накоплений.