У Даугавпилсского университета пройдет пикет студентов против лишения вуза статуса университета

Студенты Даугавпилсского университета утроят пикет против планов Министерства образования лишить вуз статуса университета в рамках изменения модели управления университетами, сообщает LETA.

Пикет состоится 29 января у старого корпуса Даугавпилсского университета, сообщила агентству президент Латвийского объединения студентов Юстине Ширина.

Студентов поддерживает мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш (Согласие). Он в своем Facebook написал, что "позиция министра образования Илги Шуплински (НКП) деструктивная и не соответствует интересам региона". Элксниньш считает, что у министра нет основания "отнимать университет у города".

Как уже сообщалось, согласно сообщению Министерства образования, Даугавпилсский университет не квалифицируется статусу университета из-за недостаточного числа студентов. Поэтому университет должен стать высшей школой.