У Даугавпилсской думы прошло несанкционированное собрание в поддержку Элксниньша

Утром 13 июня у Даугавпилсской думы собрались несколько десятков человек, желающих выразить поддержку свергнутому с должности мэра Даугавпилса Андрею Элксниньшу (Согласие). Собрание не было согласовано, сообщает LETA.

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Сам Элксниньш в социальных сетях призывал не посещать это собрание, так как оно не согласовано. Он поблагодарил всех за поддержку.

Вопреки просьбе не собираться, несколько десятков человек пришли к зданию городской думы, чтобы выразить поддержку мэру “любящему свой город”. У думы был и сам Элксниньш, он призывал соблюдать законы, обещал созвать санкционированное собрание и “вернуть думу”.

Около думы дежурили несколько экипажей полиции, ведомство начало проверку о возможном нарушении эпидемиологических требований и несоблюдении дистанции.

Как уже сообщалось, в четверг большинство депутатов Даугавпилсской думы проголосовали за отставку Элксниньша. Его обвинили в плохом управлении, репрессивном отношении к работникам думы и создании препятствий для работы муниципальных предприятий. Сам бывший мэр считает, что это из-за инициированных им проверок в предприятии Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums.