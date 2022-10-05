У депутатов нового Сейма от партии Росликова могут быть проблемы с получением доступа к гостайне

Учитывая геополитическую ситуацию, Бюро по защите Сатверсме обещает очень тщательно оценивать возможность выдачи новоизбранным депутатам допуска к государственной тайне сообщает агентство LETA со ссылкой на ReTV.

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Служба государственной безопасности (СГБ) и Бюро по защите Сатверсме (SAB) по-прежнему будут проверять политиков, однако в SAB сообщили ReTV, что в этом году депутаты будут проходить специальную оценку с учетом текущей геополитической ситуации. Теоретически это означает, что некоторые депутаты, избранные в Сейм, не получив доступ к назваемой "классифицированной" информации, не смогут работать в ряде ответственных парламентских комиссий, где такой доступ требует.

Это три парламентские комиссии: по национальной безопасности, по иностранным делам, а также по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Схема выдачи "допусков" такова. Сначала депутатов оценивает СГБ, а окончательное решение принимает SAB. "В этих обстоятельствах, который сейчас есть в мире и в нашем регионе, ясно, что это оказывает влияние, поэтому очень, очень тщательно будет рассматривать каждую заявку, каждое требование, каждую персону", — заверила представитель SAB Иева Дзелме-Романовска.

Бывший премьер-министр и экс-глава Комиссии Сейма по национальной безопасности Марис Кучинскис (сейчас — "Объединенный список", в 13-м Сейме — Союз "зеленых" и крестьян) допустил в разговоре с ReTV, что допуски могут не получить почти все депутаты, избранные от партии Stabilitātei! Алексея Росликова — учитывая их публичные высказывания.

Кучинскис напомнил и о том, что в случае необходимости проверки будут проводить также Служба государственных доходов и Служба военной разведки.

Также Кучинскис указал и на Айнара Шлесерса, избранного по списку "Латвии на первом месте". "Пытаюсь быть очень, очень корректным, поэтому скажу, что на него смотрят с особым вниманием", — сказал ReTv Марис Кучинскис.