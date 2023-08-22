У хозяйки изъяли исхудавших овчарок: животным ищут "крестных"

В приюте "Межавайроги" находятся семь овчарок, изъятых у хозяйки за нарушения. Пока идет судебный процесс, их нельзя отдавать новым хозяевам, но собакам нужна компания, поэтому приют ищет людей, которые готовы проводить время с животными, гулять с ними и играть.

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Продовольственно-ветеринарная служба в феврале этого года изъяла у хозяйки пять немецких овчарок. Одна из них была беременной. Выжило только два щенка, и теперь этих собак семь.

Как объясняют представители приюта "Межавайроги", пока идёт судебный процесс, собаки в заложниках, поскольку есть вероятность, что их могут вернуть хозяйке. Сейчас животные набрали недостающий вес и поправили здоровье, но им очень не хватает социализации обучения.

"Ищем крёстных родителей для пяти взрослых немецких овчарок и двух щенков. Обязанности крёстных: минимум раз в неделю (но можно и каждый день) на два-три часа приезжать к крестнику, гулять с ним, обучать элементарным командам, взаимодействовать с другими собаками, чесать, любить, валяться на траве, смотреть на облака, купаться", — пишет приют.

В приюте проходят занятия с кинологом, и участвовать в них с подопечным и получать консультации можно будет бесплатно.

Как подчеркивает приют, это отличная возможность для тех, кто думает о покупке немецкой овчарке, познакомиться с этими животными поближе. В то же время приют предупреждает, что может выйти так, что с животными придётся расстаться. Но если суд решит не возвращать их хозяйке, их, возможно, можно будет выкупить у Службы госдоходов.

Записаться в "крёстные" и узнать больше можно по телефону 22054735. Звонить нужно в рабочее время в рабочие дни, при визите к собакам нужно брать с собой паспорт.