У каждого тренера свой подход к финансам. Почему родители должны доплачивать за детский спорт

В баскетбольной школе Rīga одновременно тренируются двое детей из одной семьи. Несмотря на то, что в дополнение к ежемесячной плате родители внесли добровольные пожертвования, у одного тренера это значительным образом снизило плату за турниры, а у второго при этом не изменилось ничего. Об этом пишет ​​пишет со ссылкой на портал lsm.lv агентство LETA.

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Судя по опыту родителей, в одном спортивном клубе у разных тренеров может быть свой подход к деньгам. О нечестных финансовых отношения с родителями детей, которые занимаются спортом, было известно и ранее — так, в начале года многолетний директор баскетбольной школы Rīga Гунтис Шенхофс публично признал, что тренерам школы разрешается получать дополнительный доход, обращаясь к родителям учеников.

Минимальная ставка спортивного учителя составляет 830 евро до уплаты налогов. Много это или мало — каждый решает сам, однако это не оправдывает нечестные действия тренеров и руководителей спортшкол, пишет rus.lsm.lv, добавляя, что заработная плата тренеров могла бы быть выше, если бы местным самоуправлениями не приходилось компенсировать невыполненные обещания государства.

Министерство образования и науки обещало директорам спортивных школ, что с 2016 года государством будут полностью покрываться минимальная ставка зарплаты тренеров, отчисления на социальное страхование и даже административные расходы спортивных школ. Обещание о зарплатах было выполнено только в 2017 и 2018 годах, — сообщила глава Совета директоров латвийских спортивных учебных заведений (СДЛСУ) Диана Залюпе.

На зарплаты тренеров в этом году не достает трех миллионов евро, которые придется компенсировать самоуправлениям. Один из способов искоренить незаконные платежи — требовать чеки. Однако родители не всегда заинтересованы это делать, так как сумма, которую можно включить в оправданные расходы и получить возврат налога, составляет 600 евро в год.