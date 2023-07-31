У клиентов будет возможность связаться с руководством RNP

Новое правление Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) предлагает клиентам новые возможности для контактов с домоуправлением, сообщили в управляющей организации.

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Как признает домоуправление, необходимо расширить прямую коммуникацию по проблемным и наболевшим вопросам, и теперь клиенты могут обращаться непосредственно к председателю правления Марису Озолиньшу по электронной почте ozolins@rnparvaldnieks.lv.

Вскоре будут организованы и личные встречи правления с клиентами, информация о которых появится в ближайшее время. В этом году RNP уже внедрило два новых инструмента для общения с клиентами — виртуальный помощник и мобильное приложение.

Хотя в последние годы техническое состояние многоквартирных домов улучшилось, есть случаи, когда проблемы дома долго не решаются, и, если все существующие каналы связи исчерпаны, можно обращаться напрямую к руководителю RNP.

"Для того, чтобы наши предложения были реализованы, требуется голосование клиентов, иногда даже несколько, если речь идет о таких проектах, как комплексная реновация здания, поэтому я считаю, что прямое общение с клиентами по решению наболевших проблем станет толчком для важных проектов по энергоэффективности, которая является основой устойчивости жилья рижан", — заявил Озолиньш.

Новое правление RNP приступило к работе 24 июня. Оно состоит из председателя Мариса Озолиньша и временных членов правления Мартиньша Паурса и Виктора Шершнева.