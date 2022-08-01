У крупнейших городов Латвии пока мало ясности о следующем отопительном сезоне

В связи с тем, что ситуация на энергетическом рынке меняется быстро, у крупнейших городов Латвии пока еще мало ясности о том, каким будет следующий отопительный сезон, и мерах, необходимых для подготовки к нему, заявили агентству LETA представители Латвийской ассоциации больших городов (ЛАБГ).

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Как указал мэр Юрмалы Гатис Трукснис, после встречи ЛАБГ с представителями правительства царит неизвестность и обеспокоенность, потому что нет ясности ни о закупках энергоресурсов, ни о ценах, ни по другим вопросам.

Он отметил, что государство от акцизного налога и налога на добавленную стоимость получает незапланированно большие доходы, тогда как расходы самоуправлений на уличное освещение, отопление школ и детских садов растут, поэтому у государства больше возможностей для разрешения кризиса, но проблема "вновь перекладывается на плечи самоуправлений", сказал Трукснис.

Мэр Юрмалы считает, что необходимо ограничить экспорт щепы, чтобы ее большая часть оставалась в Латвии, но это предложение не было поддержано. Также государство должно предоставить самоуправлениям определенный объем щепы или территории для вырубки, обеспечив при этом софинансирование.

Мэр сообщил, что самоуправление Юрмалы ищет способы экономии энергоресурсов, например, рассматриваются такие идеи, как использование только каждого второго фонаря уличного освещения, более низкая температура в помещениях и другие.

Исполнительный директор Риги Янис Ланге сказал, что пока не ясно, насколько большим будет прирост тарифов на электроэнергию, что влияет на стоимость услуг ООО Rīgas siltums. Также имеются опасения по поводу доступности газа.

Столичное самоуправление планирует ввести меры экономии энергоресурсов в своих учреждениях, например, на несколько градусов снизить температуру в помещениях в рабочие дни, а по ночам и в выходные дни сократить интенсивность отопления до минимума.

Руководитель Огрской краевой думы Эгилс Хелманис сообщил, что ведется работа по созданию в крае котельных, работающих на щепе. Самоуправление также ждет финансирования от государства, так как его расходы только растут.

Следующий отопительный сезон потребует тщательной подготовки, сказал мэр Огре, отметив, что дума пересмотрит режимы отопления, например, уменьшив его по ночам.

Председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш подчеркнул, что доступность энергоресурсов в следующем отопительном сезоне будет определяющим фактором. Что касается доступности природного газа, то эта проблема не решена, и самоуправление не чувствует себя уверенно, так как поставщиков газа не хватает из-за непредсказуемых колебаний цен на биржах, а также они предъявляют требование предоплаты. В случае Даугавпилса предоплата составит около 40 млн евро на весь отопительный сезон, но таких средств нет ни у предприятия теплоснабжения, ни у самоуправления, сказал Элксниньш.

В настоящее время Даугавпилс частично перешел на щепу и вместе с Министерством экономики работает над проектом еще одной котельной, что обеспечит удельный вес щепы в теплоснабжении города до 50%, однако это произойдет не раньше 2024 года.

Председатель Екабпилсской краевой думы Райвис Рагайнис отметил, что во время встречи с министрами не было получено ответа о том, как обеспечить "нормальный отопительный сезон".

Поставщики газа не готовы участвовать в закупках на условиях самоуправлений или государства, поэтому гарантий поставок газа нет. В настоящее время поставщики готовы заключать договор только на месяц, при этом требуя предоплату, сказал мэр Екабпилса, добавив, что ведется работа и по введению энергосберегающих мер, например, включая освещение на улицах позже.

Представитель Лиепайской городской думы Дайга Клявиня сообщила, что ООО Liepājas enerģija заключило договоры на следующий год с 11 поставщиками щепы, а также заключен договор о поставке газа не российского происхождения по биржевой цене и с наценкой соответствующего поставщика. Тем не менее неясным остается вопрос, как действовать, если зимой поставщик газа откажется от договора, а другого поставщика не найдется, отметила представитель самоуправления.

Руководитель Резекненской городской думы Александр Барташевич заявил, ждет от государства "правильных решений" по защите рынка щепы и введению пошлины на экспорт. "Может сложиться ситуация, когда газа не будет. И мы пытаемся к ней подготовиться", - сказал мэр Резекне, где отопление обеспечивается только при помощи газа.