У Латвии — последнее место в ЕС по доступности новых медикаментов. Каких диагнозов это касается?

Из более чем 40 новых медикаментов против онкологических заболеваний, зарегистрированных в Европе в последние годы, в Латвии доступны только четыре. И это самый худший показатель среди стран Европейского союза, свидетельствуют данные Европейской федерации фармацевтических производств и ассоциаций.

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На первом месте по недоступности медикаментов в Латвии — пациенты, страдающие от онкологических и редких заболеваний, говорится в анализе Европейской федерации фармацевтических производств и ассоциаций за 2016-2019 годы.

В последние четыре года в Европе утвержден 41 новый медикамент для борьбы с онкологическими болезнями, однако в Латвии доступны только 4 или 10% таких лекарств. Это худший показатель в ЕС. Латвийские пациенты ждут инновационных медикаментов в среднем три года или 930 дней с момента утверждения самого лекарства. Время ожидания по сравнению с периодом 2015-2018 годов сократилось всего на 5,48%.

Еще драматичнее — ситуация с редкими заболеваними. Из 47 новых медикаментов, зарегистрированных в Европе, латвийские пациенты получили доступ только к одному лекарству. По доступности лекарств от редких болезней Латвия также занимает последнее место в ЕС. Срок ожидания такого медикамента превышает 1012 дней или три года.

"Пока в странах ЕС ежегодно повышаются возможности получать медикаменты нового поколения, доказывающие свою эффективность в успешном лечении болезней, Латвия стабильно удерживает свое последнее место. Чтобы изменить ситуацию, Латвии нужно срочно повышать темп роста и регулярно следить за актуальными нуждами пациентов, достижениями науки и новейшими инновациями в фармацевтике" — подчеркнул директор Международной ассоциации инновационных фармацевтических фирм, доктор Валтерс Болевицс.

По его мнению, ключ к решению проблемы недоступности лекарств — целенаправленное ежегодное повышение бюджета, выделение средств на включение новых медикаментов в список компенсируемых лекарств. По расчетам Международной ассоциации инновационных фармацевтических фирм, чтобы в Латвии обеспечить доступ к новым медикаментам, оплачиваемым государством, на уровне среднего в странах Балтии, а даже не соответствующего реальным потребностям пациентов, уже на 1 марта этого года требовалось 80,37 млн евро.