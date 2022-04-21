У латвийцев, поддерживающих войну в Украине, смогут отнять гражданство
Foto: F64

В четверг, 21 апреля, Сейм поддержал предложенные Министерством юстиции поправки к Закону о гражданстве, обеспечивающие правовую основу для лишения лиц, поддерживающих военные преступления, гражданства Латвии.

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Внесение поправок в Закон "О гражданстве" обоснованы тем, что 24 февраля Россия начала военные действия на территории Украины.

За поправки проголосовали 62 депутата, 14 человек воздержались и один парламентарий выступил против. Не поддержала поправки депутат Юлия Степаненко, а все воздержавшиеся — члены партии "Согласие".

Новая редакция закона предусматривает, что гражданство Латвии может быть лишен человек, предоставивший значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку лицам, государствам или другим образованиям, которые совершили такие действия как преступления против мира, геноцид, преступления против человечности, военные преступления, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости демократий или конституционному строю. Также гражданства могут быть лишены те лица, которые участвовали в таких деяниях.

Предоставление такой поддержки или участие в осуществлении подобной деятельности будет устанавливаться заключением учреждения государственной безопасности, предусматривают поправки.

Также следует помнить, что гражданства смогут лишить лишь в случае, если человек не станет лицом без гражданства. То есть, гражданство могут отнять у двойных граждан, а те сторонники военных преступлений, у которых есть только гражданство Латвии, останутся гражданами.

Предусмотрено, что информация о факте совершения заинтересованным лицом любого из указанных действий будет предоставлена учреждениями госбезопасности.

Оспаривание и обжалование решения о лишении гражданства не приостанавливает его действия.

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