У латвийских самоуправлений будет меньше возможностей сотрудничать с Россией

Реагируя на реализуемое самоуправлениями Даугавпилса и Резекне сотрудничество с Российской Федерацией (РФ), власти решили внести изменения в закон о самоуправлениях. Поправками планируется устранить в законе пробелы, которые позволяли осуществлять действия, идущие вразрез с официальным внешнеполитическим курсом государства, пишет Neatkarīgā.

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Самоуправление Даугавпилса подписало с генконсульством РФ протокол о намерениях по обновлению в городе мемориала советским воинам на средства России. В свою очередь самоуправление Резекне к реализации похожего проекта привлекло генерального консула России в Даугавпилсе Евгения Колесникова, который включен в комиссию объявленного самоуправлением конкурса эскизов.

С учетом того, что подобная практика, когда самоуправления заключают соглашения с официальными представительствами других стран, балансирует на грани нарушения закона, этим вопросом занялась комиссия Сейма по иностранным делам. На заседании комиссии, в котором участвовали представители Латвийского союза самоуправлений и Министерства иностранных дел (МИД), было констатировано, что в настоящее время закон о самоуправлениях не обязывает подобные действия согласовывать с МИД.

Для предотвращения потенциальных рисков, что в подобных случаях может быть дискредитирован внешнеполитический курс государства, который в значительной степени интегрирован во внешнеполитический курс всего ЕС, этот недочет будет устранен — в будущем в законе будет четко сформулирована процедура заключения различных договоров о сотрудничестве с официальными представительствами других государств.