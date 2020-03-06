У латвийской женщины, переболевшей Covid-19, повторные анализы вирус не показали

Жительнице Латвии, у которой в понедельник подтвердился коронавирус, сделали повторные анализы, и они не показали наличия заболевания. Результаты повторных анализов получены в четверг, сообщил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

Он пояснил, что повторные анализы были взяты дважды, и в обоих случаях результаты были отрицательными. Перевощиков сказал, что проверки проходили согласно порядку, установленному Всемирной организацией здравоохранения, — чтобы доказать, что человек свободен от Covid-19, проводятся две проверки с интервалом в 24 часа,

ЦПКЗ продолжает ждать от немецких ответственных служб информации о гражданине Германии, который ехал в одном микроавтобусе с первым эстонцем, заболевшим "Covid-19". Все остальные ехавшие в этом автобусе уже выявлены и находятся на 14-дневном карантине.

"Количество заболевших обязательно возрастет, если люди продолжат путешествовать", — сказал Перевощиков.

Он рассказал также, что недавно житель Словакии заболел после того, как его сын вернулся из Италии. У самого сына результаты анализов на Covid-19 были отрицательными. Поэтому ЦПКЗ рекомендует людям из групп риска, то есть пожилым и страдающим хроническими заболеваниями, быть особенно внимательными с теми людьми, которые вернулись с охваченных вирусом территорий.

Перевощиков рассказал, что ситуация с Covid-19 в ЕС ухудшается — в прошедшие сутки констатировано 1254 новых случая заболевания и 46 смертельных случаев, в том числе 41 в Италии. Растет заболеваемость также во Франции и Германии. Однако есть и положительные тенденции — вчера в китайском городе Ухане не зарегистрировано ни одного случая заболевания.