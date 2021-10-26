У Левитса отрицательный тест на Covid-19
Foto: DELFI

Президент Латвии Эгил Левитс после того, как инфицировался и переболел Covid-19, сделал повторный тест и он оказался отрицательным, сообщила советница президента Айва Розенберга.

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По ее словам, президент чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно.

Как сообщалось, вечером 13 октября, вернувшись из рабочей поездки в Швецию, Левитс сдал экспресс-тест на Covid-19, который дал положительный результат. На следующий день президенту был сделан ПЦР-тест, который подтвердил наличие заболевания. Симптомы заболевания были легкими.

В связи с заболеванием Левитса пришлось отменить запланированный 15-16 октября визит президента Румынии Клауса Вернера Йоханниса в Латвию. Ранее президент отложил встречу с президентом Эстонии Аларом Карисом.

Левитс одним из первых высших должностных лиц Латвии привился от коронавируса вакциной AstraZeneca. Процесс вакцинации он завершил в конце апреля.

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Коронавирус Вакцинация Эгил Левитс
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