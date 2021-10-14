У Левитса положительный результат экспресс-теста на Covid-19
Foto: Valsts prezidenta kanceleja

В среду, 13 октября, вечером президент Латвии Эгилс Левитс вернулся из Швеции и сделал экспресс-тест на Covid-19. Результат оказался положительным, сообщает пресс-служба президента.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сегодня Левитс намерен сдать PCR-тест.

Из-за положительного результата экспресс-теста Левитса отменена его встреча с новым президентом Эстонии Аларом Карисом. Левитс лично позвонил эстонскому президенту.

Тем не менее, визит Кариса в Латвию не отменен. Его примет глава Сейма Инара Мурниеце.

Напомним, что Левитс весной этого года стал "амбассадором вакцинации" вместе с другими государственными лидерами, публично привившись вакциной Astra Zeneca.

63-летний Алар Карис был избран президентом Эстонии 31 августа и вступил в должность 11 октября, сменив на этом посту Керсти Кальюлайд.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

27

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Эгилс Левитс президент Латвии Алар Карис Инара Мурниеце Керсти Кальюлайд Сейма
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту