У меня Covid-19 (или я в был контакте). Что делать: пошаговая инструкция

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC) призывает к ответственности пока вы ожидаете результаты теста на Covid-19 или являетесь контактными лицами инфицированного коронавирусом. Эпидемиологи разъяснили алгоритм действий и озвучили обязательные требования, чтобы ограничить дальнейшее распространение заболевания.

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В первую очередь, специалисты SPKC призывают предоставлять эпидемиологам точную информацию о ваших контактах. В настоящий момент не удается проследить треть цепочек. Известно, что приблизительно в 40% случаев источником являются члены семьи, в 20% — рабочие контакты, а в 10% — образовательные учреждения.

По данным на 5 ноября, в Латвии статус контактных лиц имели около 10 500 человек. На прошлой неделе выявлено 1 458 новых случаев Covid-19, поэтому эпидемиологи связывались не только с пациентами, но и приблизительно с 5 300 человек, которые были в контакте с инфицированными. Иногда о статусе контактного лица люди узнают раньше, чем им проступает звонок из SPKC, так как положительный тест получили их члены семьи или друзья.

С инфицированными специалисты SPKC связываются в течение 24-36 часов, а с контактными лицами — затем, когда определяется круг общения пациента с коронавирусом.

У меня положительный тест на Covid-19. Что делать?



Если вы получили положительный результат теста на коронавирус, который подтверждает Covid-19, вам нужно оставаться дома. Нельзя ходить на работу, в магазин или другие общественные места.

Нужно связаться с проживающими с вами членами семьи, если они уже уехали на работу или в школу, и попросить вернуться домой, поскольку эти люди являются ближайшими контактными лицами.

Затем следует связаться с семейным врачом, проконсультироваться и следовать советам медиков.

Вскоре вам должны позвонить эпидемиологи. К этому разговору надо подготовиться. Специалисты будут спрашивать, когда появились первые симптомы, где вы бывали за последние две недели, с кем находились в тесном контакте (ближе, чем 2 метра и более 15 минут) за два дня до появления симптомов. Рекомендуется также заранее составить список контактных лиц и номера телефонов, по которым с ними можно связаться.

Далее надо тщательно следовать советам врачей. Выйти из карантина можно только с разрешения семейного врача.

Список вопросов, которые вам зададут эпидемиологи — здесь.

Подробнее о том, как действовать при получении положительного теста, — здесь.

Я — контактное лицо. Что мне делать?



Круг контактных лиц устанавливают эпидемиологи после разговора с инфицированным Covid-19. С контактными лицами связываются специалисты SPKC. В отдельных случаях, когда заболевший выявлен в рабочей среде, эпидемиологи могут связаться с руководством предприятия, школы, детского сада и т.д..

Представители SPKC также сообщают семейному врачу о статусе контактного лица его пациента. Семейный врач, в свою очередь, вправе выдать больничный на время самоизоляции.

Если вы были в тесном контакте с инфицированным, без сомнений, надо оставаться дома и ограничить контакты с другими людьми. Не принимайте гостей и не ходите в гости, не пользуйтесь общественным транспортом и следите за своим здоровьем. При появлении симптомов ОРВИ надо сразу обратиться к семейному врачу.

Следует по возможности ограничить тесный контакт с членами своей семьи, использовать отдельную посуду и предметы личной гигиены, проветривать помещения и обрабатывать поверхности дезинфекторами.

Самоизоляцию можно прекратить только по разрешению семейного врача. Выйти из самоизоляции можно раньше, если на десятый день получен негативный результат теста на Covid-19.

Что делать, если вы были в контакте, но из SPKC вам не позвонили?

Возможно инфицированный Covid-19 человек не назвал вашего имени. Если вы были в контакте с заболевшем человеком, надо самостоятельно позвонить в SPKC.

Эпидемиологи подготовят конкретные рекомендации, которым нужно следовать.

Тест нужно ждать. Что делать?

В регионах очередь на тесты приходится ждать по несколько дней. В этот период надо ограничить все контакты, оставаться дома, не ходить на работу, не посещать общественные места и не пользоваться общественным транспортом, независимо от того, если ли у вас симптомы или нет.

К пункту сдачи теста лучше приехать на личном автомобиле, использовать маску.

При появлении симптомов надо связаться с семейным врачом и проконсультироваться о дальнейших действиях.

Подробнее о том, что делать в ожидании теста, читайте здесь.