У мэра и вице-мэров Риги будет 11 советников, сообщил на первом заседании Рижской думы кандидат на пост мэра города Мартиньш Стакис ("Для развития/Зa!"/"Прогрессивные").

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После его выдвижения на пост мэра оппозиционные депутаты задали ряд вопросов о планах Стакиса и коалиции по организации работы Рижской думы и достижению поставленных целей.

Депутат "Согласия" Андрис Морозов интересовался, сколько советников будет у будущего мэра и вице-мэров.

Стакис ответил, что у него будет пять советников, у вице-мэра Вилниса Кирсиса ("Единство") — три, у вице-мэра Эдварда Смилтенса (объединение ЛОР и VL-TB/LNNK) — два, у Линды Озолы (Новая консервативная партия) — один.

Кандидат на должность мэра Риги сообщил, что с середины октября руководителем его офиса будет Эвия Целма, а советником по вопросам коммуникации — Алексис Золднерс.

Иева Граудиня станет советником будущего мэра по вопросам организации работы думы, Владислава Шкеле будет советником по сотрудничеству с негосударственными организациями и районами города, а Даце Спалиня станет советником мэра по юридическим вопросам.