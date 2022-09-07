"У Михалкова претензии ко мне давно". Режиссер Виталий Манский о том, почему он в уголовном розыске

МВД России объявило в уголовный розыск режиссера-документалиста, президента кинофестиваля Artdocfest Виталия Манского, живущего в Риге. По какой статье — не уточняется. Режиссер пояснил порталу Delfi, с чем может быть связано такое преследование и что оно для него означает.

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"Откровенно говоря, я сам до конца не знаю, с чем этот уголовный розыск на самом деле связан, — признался Манский, встреченный на вернисаже художника Меера Аксельрода в Риге. — Но понятно, что для меня это означает окончательно закрытую дверь в Россию, в которой я прожил большую часть своей жизни. И все же я не рассматриваю эту закрытую дверь как замурованную., заваренную и залитую бетоном — ну не вижу я бесконечной перспективы сегодняшней российской власти. Как говорит мой адвокат, на мое передвижение по цивилизованному миру новый статус пока не должен влиять. В Беларусь или Северную Корею я ехать пока не собираюсь".

Накануне стало известно о возможном уголовном деле о распространении клеветы, фигурантом которого может оказаться режиссер. Жалобу в полицию написал президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков, которого возмутила фраза Манского интервью Ксении Собчак о том, что "на ММКФ воруется не меньше 85% бюджета".

"До конца непонятно, связана ли подача в розыск с этими обвинениями Михалкова, — рассуждает Манский. — Хотя претензии ко мне у Михалкова давно. Будучи еще в старом руководстве Союза кинематографистов, я выступал за сохранение Музея кино, который Михалков по сути уничтожил. Затем я был среди кинематографистов, которые выразили вотум недоверия Михалкову — в итоге его не избрали председателем Союза. Потом я был в группе учредителей альтернативного Киносоюза — вместе с Алексеем Германом, Александром Сокуровым, Эльдаром Рязановым и Юрием Норштейном, которые сочли невозможным находиться с Михалковым в одной организации. Его это всегда напрягало — он не упускал повода выбить меня из колеи".

На вопрос, откуда возникли 85% так возмутившие Михалкова, Манский уточнил: "Это мои ощущения. Если я ошибся и было своровано 83,5%, то готов принести свои извинения. Но для простоты подсчетов предлагаю считать, что было своровано 100%, потому что эти люди не делают фестиваль, а делают подмену, фальшивку. Это мероприятие лишено категории "А", его бойкотируют основные кинематографические страны мира, о нем никто не пишет за пределами России, да и на родине лишь скудная информация в бульварной прессе с фотографиями пришедших на открытие трех звезд. Даже внутрироссийские представители индустрии не идут на такой фестиваль, считая невозможным для себя оказаться в одной фотосессии с Михалковым и этим брендом, который ниже плинтуса".

По мнению Манского, вся эта история связана с его твердой антивоенной и антивластной позицией, нежеланием властей видеть его на территории России и допускать его коммуникацию с профессиональной средой в России. "Это сигнал мне и работающим в индустрии кино людям, что я для них токсичен и опасен".

Последний раз Виталий Манский пытался провести Artdocfest в Москве этой весной — мероприятие было сорвано: за 15 минут до показа кинотеатр закрыли "по техническим причинам", а позже режиссера облили краской. По воспоминаниям Манского, уже тогда ему звонили из прокуратуры по делу "о разжигании мной чего-то там", но тогда покинул страну и за ходом дела не следил.

Основная сессия очередного Artdocfest/Riga запланирована на март следующего года, а 5-6 октября в Splendid Palace пройдут спецпоказы фестиваля. 6 октября зрители смогут посмотреть картину F@ck this job — про судьбу телеканала "Дождь" на фоне усиления российского единовластия — которую уже показали в марте в рамках кинофестиваля Artdocfest, но тогда зал не вместил всех желающих. В этот раз картину представит сама главная героиня — основатель и гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева. Это будет презентация "Дождя" в Риге. А 5 октября покажут киноверсию документальной картины "Дом" об удивительной судьбе княжеской семьи Голицыных, которые в революцию покинули Россию и оказались на Аляске, где живут по сей день, сохраняя язык и традиции.