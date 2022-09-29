У неграждан и некоторый жителей с ВНЖ отнимут разрешения на оружие

Сегодня Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону об обороте оружия, которые постановляют с 1 сентября 2023 года аннулировать разрешения на оружие среди неграждан и части жителей с ВНЖ. Об этом агентству LETA сообщили в пресс службе парламента.

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С 1 сентября 2023 года аннулируют разрешения на оружие у неграждан Латвии, а также у лиц, получивших постоянный вид на жительство в Латвии, но не являющихся гражданами стран НАТО, Европейской ассоциации свободной торговли, гражданами Австралии, Бразилии, Новой Зеландии или Украины.

Соответствующие ограничения будут применяться и к разрешению на создание коллекции огнестрельного оружия.

Также законом установлено, что запрещается выдавать разрешение на приобретение, хранение, ношение и коллекционирование огнестрельного оружия или пневматического оружия большой энергии тем жителям, о которых у Государственной полиции или органов государственной безопасности имеются сведения, подтверждающие, что эти жители не лояльны Латвии и ее Конституции.

Принятые поправки к закону были разработаны с целью укрепить национальную безопасность, так как органы государственной безопасности выявили риски того, что соответствующие лица, владеющие огнестрельным оружием, могут потенциально представлять угрозу национальной и общественной безопасности Латвии, указано в аннотации к поправкам.