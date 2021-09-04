У нескольких десятков беременных из-за Covid-19 ухудшилось здоровье; медики призывают вакцинироваться будущих и молодых мам

Специалисты Клинической университетской больницы Страдиня призывают активнее вакцинироваться будущих и молодых мам. В поле зрения медиков уже попали несколько десятков беременных, у которых из-за Covid-19 ухудшилось здоровье. В отдельных случаях дети родились мертвыми, сообщили Delfi в больнице.
В Клиническую университетская больница Паула Страдиня попадали как беременные женщины, госпитализированные с Covid-19 в качестве основного заболевания, так и пациентки, у которых развились осложнения беременности после заражения Covid-19.
Уже в мае этого года руководитель Центра перинатальной помощи больницы Страдиня Майра Янсоне обратила внимание общественности на эту проблему — женщин в третьем триместре беременности госпитализируют для лечения тяжелого заболевания Covid-19. И хотя ранее у этих женщин не обнаруживались никакие факторы риска, угрожавшие течению беременности, исход лечения был неблагоприятен или же роженица теряла ребенка.
"К сожалению, мы пережили разные случаи — также очень печальные, когда дети рождались мертвыми. Уже доказано, что Covid-19 связан с преждевременным прерыванием беременности, выкидышем, преждевременными родами", — подчеркивает Янсоне.
Специалист отмечает, что если у будущей матери болезнь протекает тяжело с высокой температурой и поражением легких, то у новорожденного возникает кислородное голодание. У пациентов с Covid-19 повышенный риск тромбоза, который также может возникать в плаценте, что может привести к гибели плода.
Всего год назад, 1 сентября 2020 года, исследование, опубликованное Всемирной организацией здравоохранения, показало, что беременные женщины с Covid-19 реже испытывают симптомы инфекции, чем небеременные женщины. Однако в случае, если женщина в положении все же заболевает и тяжело, то ей понадобится интенсивная терапия.
Даце Жентиня, руководитель Центра болезней легких и торакальной хирургии больницы Страдиня, подтверждает, что в большинстве случаев беременным женщинам, которые были госпитализированы с тяжелым течением заболевания, требовалась интенсивная терапия. Большинству будущих мам помогли дышать как с помощью канюли с высоким содержанием кислорода, так и с помощью оборудования для легочной вентиляции.
В исследовании, опубликованном в The Journal of the American Medical Association 15 января 2021 года, были проанализированы данные о 406 440 исходах родов в США с апреля по ноябрь. У 6380 рожениц был диагностирован Covid-19.
Исследование показало, что беременные женщины с Covid-19 в 3,5 раза чаще страдают тромбоэмболическими осложнениями, в 6 раз чаще попадают в отделения интенсивной терапии и в 26 раз нуждаются в искусственной вентиляции легких. Преэклампсия, одно из самых серьезных осложнений беременности, также встречалась на 21% чаще.
Медики рекомендуют:
- Беременным или кормящим матерям рекомендуется вакцинироваться от Covid-19. Прививки могут защитить от риска серьезных осложнений беременности из-за инфекции. Вакцинация также может помочь беременным женщинам вырабатывать антитела, защищающие их малышей.
- Вакцины Covid-19 не вызывают заражения вирусом Covid-19, в том числе у беременных женщин и их малышей. Ни одна из вакцин против Covid-19 не содержит живой вирус, вызывающий Covid-19. Данные системы мониторинга безопасности вакцины против коронавируса показывают, что вакцины не изменяют вашу ДНК и не вызывают генетических изменений.
- Рекомендуется вакцинироваться от Covid-19, если вы планируете забеременеть или можете забеременеть в будущем. Доктора подчеркивают, что в настоящее время нет доказательств того, что вакцины Covid-19 вызывают проблемы с фертильностью.