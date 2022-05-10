У памятника в парке Победы был задействован спецбатальон Госполиции; люди разошлись
Foto: DELFI

В 22.30 специальному батальону Государственной полиции удалось добиться, чтобы люди, собравшиеся у памятника советским воинам, разошлись. В отдельных случаях стражам порядка пришлось применять силу, признала сама Госполиция.

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Была задержана пожилая женщина, которая оскорбляла полицейских.

Госполиция сообщает, что мирные переговоры закончились без результата и были подключен спецбатальон. Призывы собраться и присутствие расценивались как поддержка Российской Федерации.

Сейчас перекрыты все подъездные пути к памятнику.

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