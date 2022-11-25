У партий будущей коалиции есть разногласия по налоговой политике

Партии будущей коалиции — "Новое Единство", Национальное объединение и "Объединенный список" — не имеют единой позиции по возможностям внесения изменений в налоговую политику. Такой вывод агентство LETA сделало из высказываний представителей партий.

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По мнению депутата Сейма от "Нового Единства" Арвила Ашераденса, инструменты налоговой политики следует использовать очень осторожно, поскольку экономика уходит в рецессию.

С другой стороны, депутат Нацобъединения Угис Митревиц заявил, что его партия с самого начала выступает за снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на такие продукты питания как мясо, рыба, молочные продукты и другие "традиционные продукты в Латвии". Большинство стран Европы уже снизили ставку НДС на продукты питания. Кроме того, по мнению Нацобъединения, НДС также должен быть снижен на услуги общественного питания.

Также депутаты Нацобъединения предложат двум другим партнерам по коалиции план снижения налоговой нагрузки на предпринимателей. Пока эти идеи услышаны не были, но партия продолжит их отстаивать.

Митревиц заявил, что заслуживает обсуждения и вопрос о снижении налогов на строительные материалы и товары, связанные с теплоснабжением.

Со своей стороны, "Объединенный список" поддерживает упрощение налогов для малых предприятий, рассказал агентству LETA представитель партий Марис Кучинскис. Партия выступает за снижение НДС на основные продукты питания, и обсуждение этого вопроса будет продолжено в процессе создания декларации. С другой стороны, налоги на рабочую силу должны быть уравнены со ставками в других странах Балтии, добавил Кучинскис.

В то же время на возможности изменения налогов влияют крайне ограниченные возможности бюджета, признал политик.