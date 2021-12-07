"У полиции есть право на прекращение правонарущения". Эксперт прокомментировал задержание Гобземса

Неприкосновенность депутата Сейма не дает политикам права закончить уже начатое нарушение, а у полиции правового государства есть полномочие прекратить его, заявил в интервью агентству LETA эксперт по конституционному праву Янис Плепс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Комментируя дискуссии о том, не была ли с задержанием оппозиционного политика Алдиса Гобземса нарушена 29-я статья Сатверсме, в которой указано, что депутат Сейма не может быть заключен под стражу, подвергнут обыску или иным образом ограничен, если парламент с этим не согласен, Плепс указал, что это один из первых подобных случаев, поэтому "готового рецепта" дальнейших действий нет.

В этой ситуации следует учитывать ряд основных принципов, из которых один заключается в том, что, если полиция или другие правоохранительные структуры видят административное правонарушение или уголовное преступление, стражи порядка имеют право его остановить или предотвратить, в том числе с помощью задержания, указал Плепс.

Эксперт отметил, что у депутатов есть иммунитет, но это не означает привилегию прекратить начатое нарушение правовой нормы. Кроме того, это не означает, что в такой ситуации депутата нельзя ограничивать без согласия Сейма.

"Полиция должна выполнять свои полномочия для обеспечения общественного порядка", — указал юрист, добавив, что конкретный случай интересен и из-за него теперь формиется практика действий в подобных ситуациях.

После того, как полиция предотвратила нарушение, задержав Гобземса не более чем на четыре часа, в соответствии с 29-й статьей Сатверсме нужно было сообщить об этом Президиуму Сейма, а также выяснить, что необходимо делать дальше, подчеркнул Плепс. Президиум необходимо проинформировать, поскольку данный вопрос касается неприкосновенности депутата.

Как указал эксперт, четыре часа — очень короткий срок для того, чтобы Сейм смог осуществить самостоятельный и эффективный контроль над неприкосновенностью депутата. По этой причине право на действия в Сатверсме присвоены Президиуму.

В свою очередь то, что задержание закончилось, не снимает с парламента право дать ему оценку: было оно обоснованным или нет. Сейм может выразить свое отношение на разных уровнях — во время заседания парламентской Комиссии по мандатам, этике и заявлениям, Президиума или Сейма.

Плепс пояснил, что административное задержание является ограничением свободы депутата и относится к вопросу о неприкосновенности.

Комментируя вопрос о значении термина "преступление" в 29-й статье Сатверсме, которая утверждает, что "депутата Сейма можно заключить под стражу, если его поймали на совершении преступления", юрист согласился с мнением эксперта по конституционному праву Эдгарса Пастарса. Последний считает, что концепции Сатверсме нужно переводить автономно.

Плепс пояснил, что вышеупомянутая норма содержит "закодированный принцип", согласно которому депутат может быть ограничен с целью приостановления совершения правонарушения в интересах общественной безопасности. По словам эксперта, полиция в правовом государстве обязана пресекать любые правонарушения, поскольку не может быть так, что она лишь бессильно за ними наблюдает.

Плепс добавил, что существуют юристы, у которых другое мнение по этому вопросу.

Как сообщалось ранее, 6 декабря полиция сначала задержала Гобземса в Тукумсе, потом в Вентспилсе, а вечером — в Лиепае. Депутат поехал в тур по городам Курземе, чтобы прорекламировать свою акцию протеста.