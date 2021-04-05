У полиции нет проблем с опознанием преступников из-за масок на лице
Foto: F64

Стражи порядка не испытывают особых сложностей с опознанием преступников, которые носят на лице защитные маски Как сообщает Rus.Lsm.lv, это в разговоре с Латвийским радио признали и представители Государственной полиции, и Муниципальной полиции Риги.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В Муниципальной полиции Риги говорят, что маски не являются препятствием для опознания злоумышленников, поскольку преступники и ранее пользовались масками, натянутыми на глаза шапками и другими аксессуарами.

По требованию полицейского человек обязан снять маску, пояснил представитель Муниципальной полиции Риги Евгений Платайс:

"Нередко мы читаем, что лица в маске вломились в дом и кого-то ограбили. В любом случае, есть методы, чтобы установить злоумышленников и призвать их к ответу. Проще всего опознать лицо человека. Там есть особые приметы, по которым можно четко определить. Но есть и другие отличительные признаки, например, одежда, пол, рост и какие-то особые приметы, например, когда у человека есть нарушения движения. Так все это оценивается", — пояснил Платайс.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту