У полиции нет проблем с опознанием преступников из-за масок на лице

Стражи порядка не испытывают особых сложностей с опознанием преступников, которые носят на лице защитные маски Как сообщает Rus.Lsm.lv, это в разговоре с Латвийским радио признали и представители Государственной полиции, и Муниципальной полиции Риги.

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В Муниципальной полиции Риги говорят, что маски не являются препятствием для опознания злоумышленников, поскольку преступники и ранее пользовались масками, натянутыми на глаза шапками и другими аксессуарами.

По требованию полицейского человек обязан снять маску, пояснил представитель Муниципальной полиции Риги Евгений Платайс:

"Нередко мы читаем, что лица в маске вломились в дом и кого-то ограбили. В любом случае, есть методы, чтобы установить злоумышленников и призвать их к ответу. Проще всего опознать лицо человека. Там есть особые приметы, по которым можно четко определить. Но есть и другие отличительные признаки, например, одежда, пол, рост и какие-то особые приметы, например, когда у человека есть нарушения движения. Так все это оценивается", — пояснил Платайс.