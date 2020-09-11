У посольства Беларуси в Риге пройдет пикет в поддержку задержанного оппозиционного адвоката
Foto: F64

У посольства Беларуси в Риге сегодня в 13:00 пройдет пикет в поддержку задержанного в среду белорусского оппозиционного адвоката Ильи Салея, сообщили агентству LETA организаторы акции Рихард Фрейденфелдс и Мартиньш Дамбергс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Фрейденфелдс и Дамбергс заявили, что Салей был задержан белорусскими правоохранительными органами на следующий день после интервью Латвийскому телевидению, телеканалу Euronews и ZDF. Организаторы акции заявили, что цель пикета — потребовать освобождения Салея из-под стражи.

Как в среду сообщил интернет-портал "Лента.ру", адвокат члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Салей задержан в качестве подозреваемого. Ему инкриминируется призыв к действиям, направленным против национальной безопасности и обороноспособности. В квартире юриста был произведен обыск.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

6

Source

LETA

Tags

Беларусь
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных