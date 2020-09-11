У посольства Беларуси в Риге пройдет пикет в поддержку задержанного оппозиционного адвоката

У посольства Беларуси в Риге сегодня в 13:00 пройдет пикет в поддержку задержанного в среду белорусского оппозиционного адвоката Ильи Салея, сообщили агентству LETA организаторы акции Рихард Фрейденфелдс и Мартиньш Дамбергс.

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Фрейденфелдс и Дамбергс заявили, что Салей был задержан белорусскими правоохранительными органами на следующий день после интервью Латвийскому телевидению, телеканалу Euronews и ZDF. Организаторы акции заявили, что цель пикета — потребовать освобождения Салея из-под стражи.

Как в среду сообщил интернет-портал "Лента.ру", адвокат члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Салей задержан в качестве подозреваемого. Ему инкриминируется призыв к действиям, направленным против национальной безопасности и обороноспособности. В квартире юриста был произведен обыск.