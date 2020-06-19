У посольства Польши в Риге прошел протест против высказываний Анджея Дуды о правах ЛГБТ

Вечером 19 июня у посольства Польши в Риге около 35 человек приняли участие в акции против заявлений польского президента Анджея Дуды в отношении сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ), сообщили агентству LETA в молодежной организации "Протест".

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Участники акции держали в руках плакаты и выкрикивали лозунги на английском и польском языках. Пикет был организован молодежной организацией "Протест".

"Сегодня мы собрались возле польского посольства, поскольку считаем, что заявления Дуды дискриминируют и без того уязвимую часть общества. Наши страны находятся в аналогичной ситуации в этой области, поэтому мы решили проявить солидарность с польским сообществом ЛГБТ", — заявила глава организации Селма Левренце.

На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда в своей предвыборной речи назвал пропаганду прав ЛГБТ "идеологией" более разрушительной, чем коммунизм.

"Такие сравнения — проявления неуважения еще и к жертвам коммунистического режима и людям, которые действительно столкнулись с ужасами тоталитарной системы", — отметила Левренце.

Президентские выборы в Польше пройдут 28 июня. Дуда баллотируется на второй срок.