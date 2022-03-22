У посольства России в Латвии будет три месяца на то, чтобы заменить табличку с названием улицы

Табличку с названием улицы на здании посольства Российской Федерации в Риге необходимо сменить в течение трех месяцев. Об этом сообщило информационное агентство LETA со ссылкой на Рижскую думу, пишет rus.lsm.lv

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Решение о смене адреса относится к трем зданиям, включая и посольство России. Уведомление о принятом решении было отправлено по почте, сообщает самоуправление.

В течение трех месяцев с момента вступления решения в силу владельцы зданий должны разместить новые таблички на зданиях — с новыми номерами и названиями улиц. Если это не будет сделано, у полиции самоуправления будет право оштрафовать владельца здания. В данном случае размер штрафа может составить 10-150 евро.

Ранее Рижская дума приняла решение переименовать в Улицу Независимости Украины один из кварталов улицы Антонияс. Тот самый, где находится посольство.