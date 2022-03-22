У посольства России в Латвии будет три месяца на то, чтобы заменить табличку с названием улицы
Foto: LETA

Табличку с названием улицы на здании посольства Российской Федерации в Риге необходимо сменить в течение трех месяцев. Об этом сообщило информационное агентство LETA со ссылкой на Рижскую думу, пишет rus.lsm.lv

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Решение о смене адреса относится к трем зданиям, включая и посольство России. Уведомление о принятом решении было отправлено по почте, сообщает самоуправление.

В течение трех месяцев с момента вступления решения в силу владельцы зданий должны разместить новые таблички на зданиях — с новыми номерами и названиями улиц. Если это не будет сделано, у полиции самоуправления будет право оштрафовать владельца здания. В данном случае размер штрафа может составить 10-150 евро.

Ранее Рижская дума приняла решение переименовать в Улицу Независимости Украины один из кварталов улицы Антонияс. Тот самый, где находится посольство.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться