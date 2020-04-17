У постояльцев “Синего Креста” прошли симптомы коронавируса; клиентка Stella Maris в больнице

У всех постояльцев приюта “Синий Крест”, заболевших Covid-19, прошли симптомы. Вскоре они пройдут повторный тест на коронавирус. В то же время одна клиентка центра социального ухода Stella Maris оказалась в больнице.

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Об этом сообщил начальник Социального управления Департамента благосостояния Рижской думы Мартиньш Моорс во время пресс-конференции. Он указал, что ситуация в “Синем Кресте” нормализовалась и введенные эпидемиологические мероприятия оказались эффективными.

По словам Моорса, клиенты приюта также используют палатки, установленные Национальными вооруженными силами. Чтобы обеспечить клиентам приютов возможность соблюдать физическую дистанцию, Рижская дума на этой неделе закупила дополнительные 44 места в приютах.

Говоря о вспышке заболевания в центре социального ухода Stella Maris, Моорс сообщил, что одна заболевшая Covid-19 клиентка сейчас находятся в больнице. Остальные клиенты и персонал находятся в самоизоляции и соблюдают меры предосторожности. В Рижской думе указали, что все учреждения социальных услуг должны быть готовы изолировать и дистанцировать клиентов с симптомами заболевания.

Как уже сообщалось, в приюте “Синий Крест” новым коронавирусом заболел 31 человек. 4 апреля один из больных постояльцев умер.