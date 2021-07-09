У производителей продуктов питания нет возможности уволить работников без Covid-19-сертификата; в отрасли — дефицит рабочей силы

У предприятий, производящих продукты питания, практически не будет возможности уволить непривитых работников, поскольку отрасль сейчас испытывает дефицит рабочей силы, признала в разговоре с LETA председатель совета Латвийской федерации продовольственных предприятий Инара Шуре.

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"С точки зрения рабочей силы ситуации в продовольственной сфере по-прежнему остается сложной", — сказала Шуре, комментирая инициативу правительства разрешить работодателям увольнять сотрудников, которые не смогут предоставить действительный "ковидный сертификат, подтверждающий факт вакцинации или перенесенной болезни.

Шуре отметила, что решение об увольнении работников в целом является индивидуальной ответственностью каждого предприятия, однако допустила, что внедрение такой нормы может немного способствовать вакцинации.

"С другой стороны правительство ведет себе как железнодорожный стрелочник, рвущий рвет рычаг и ответственность за поезд в который раз перекладывающицй со своих плеч на предпринимателей", — добавила Шуре.

В сфере производства продуктов питания вакцинированы в среднем от 30% до 40% работников, предполагает глава совета федерации, и эти данные совпадают с уровнем вакцинации по стране в целом.

"Если смотреть детально, то показатели могут разниться в зависимости от региона, где предприятие работает", — отмечает Шуре. По ее словам, есть предприятия, где вакцинированы 60% работников, а есть — кто только каждый десятый.

Инара Шуре подчеркивает, что охотнее вакцинируются высококвалифицированные работники, в том числе, те, кто трудятся в офисах. Вакцинация сотрудников низшего звена идет медленнее. При этом Шуре не готова сделать вывод о том, связано ли это с уровнем образованием или же влиянием российского информационного поля, то есть, с тем, что какие-то работники, возможно, больше доверяют вакцине "Спутник V", утверждение которой в ЕС отложено.

По словам Шуре, работодатели, во-первых, соблюдают все мероприятия эпидемиологической безопасности, чтобы защитить сотрудников от заражения. Во-вторых, руководители предприятий мотивируют подчиненных прививаться своим примером, организуют и вакцинация на рабочем месте или максимально поблизости, предоставляют транспорт, чтобы работники доехали до региональных центров вакцинации.

"В-третьих, есть производители, которые пошли еще дальше, и уже обеспечивают своим вакцинированным работникам то, что правительство только обещало -

оплаченный выходной", — подытожила председатель совета Латвийской федерации продовольственных предприятий Инара Шуре.