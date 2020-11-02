У работников МИД, контактировавших с министром иностранных дел Словении, Covid-19 не выявлен
Foto: F64

У четырех работников Министерства иностранных дел (МИД) и министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, которые контактировали с министром иностранных дел Словении Анже Логаром, а также у ряда других сотрудников МИД, которые принимали участие в организации визита делегации из Словении, результаты теста на Covid-19 отрицательные, сообщил пресс-секретарь МИД Янис Бекерис.

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После визита в страны Балтии у министра иностранных дел Словении был обнаружен Covid-19. 21 октября Логар посетил Латвию, в ходе визита министр встретился с Ринкевичем.

Бекерис ранее отметил, что во время визита соблюдались строгие меры безопасности и никто из сотрудников МИД не вступал в контакт с членами словенской делегацией без маски на расстоянии ближе двух метров и в течение более 15 минут.

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LETA

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LETA

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МИД Коронавирус Эдгар Ринкевич
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