У Рижской думы требуют вернуть плату за проезд в общественном транспорте за 4 мая

Оппозиция требует, чтобы Рижская дума возместила плату за проезд в столичном общественном транспорте 4 мая, поскольку считает, что решение об отмене бесплатного проезда в этот день должно было быть принято думой, а не исполнительным директором.

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В соответствии с обязательными правилами самоуправления "О льготах в сети маршрутов городского общественного транспорта города Риги" все пассажиры могут бесплатно ездить на общественном транспорте 4 мая, 23 и 24 июня, 18 ноября, 31 декабря, 1 января, а также на Праздник города Риги.

В прошлом году временная администрация Риги приняла решение, что в 2020 году общественный транспорт не будет бесплатным ни в какие праздники, отменив эту возможность во время праздников с 14 по 16 августа, 18 ноября, 31 декабря, а также 1 января этого года.

Это решение было принято для ограничения распространения Covid-19, чтобы не провоцировать скопления людей и увеличить дистанцирование в общественном транспорте.

В свою очередь в этом году Рижская дума не приняла решение об отмене бесплатного проезда в общественном транспорте 4 мая, но такое решение приняла исполняющая обязанности исполнительного директора Риги Элина Траутмане, 30 апреля издав распоряжение об изменении правил.

По словам бывшего исполнительного директора города Риги, депутата думы Юриса Радзевича, этот приказ незаконно лишил рижан возможности бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Радзевич указывает, что согласно закону "О самоуправлениях", исполнительный директор самоуправления не уполномочен вносить поправки в принятые правила.

По словам Радзевича, это постановление нанесло значительный ущерб государственному управлению и законным интересам населения. По его мнению, при наличии исключительных обстоятельств в течение трех часов можно созвать внеочередное заседание думы. Оно и было созвано 29 апреля, за день до распоряжения Траутмане.

Он считает, что Министерство охраны окружающей среды и регионального развития должно признать эти действия незаконными, потребовать объяснений у председателя Рижской думы и дать указание устранить последствия.