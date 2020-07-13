У руководителя Даугавпилсского олимпийского центра — позитивный тест на Covid-19
Foto: Publicitātes foto

Тест на Covid-19 оказался позитивным у члена правления Даугавпилсского олимпийского центра Владимира Штейнберга, который сдал анализ по рекомендации Латвийской федерации футбола (ЛФФ).

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Штейнберг на проходившем 3 июля конгрессе ЛФФ претендовал на должность первого вице-президента. Анализы он сдал в конце прошлой недели, а после того, как у него был выявлен Covid-19, тесты сдали и контактировавшие с ним люди. В целом протестировано 150 человек — работники Даугавпилсского олимпийского центра и члены их семей, полученные в воскресенье результаты у всех были отрицательными.

Шесть работников олимпийского центра, имевшие самый тесный контакт со Штейнбергом, находятся на домашнем карантине. Штейнберг, который также находится на карантине, сообщил, что пока симптомов заболевания у него нет.

В конце прошлой недели в Даугавпилсском олимпийском центре приостановлена работа детских лагерей, однако она может возобновиться, поскольку тесты у работников отрицательные.

Как сообщалось, после выявления Covid-19 у Гунтара Индриксонса, который присутствовал на конгрессе ЛФФ 3 июля, федерация организовала массовое тестирование участников, гостей конгресса и технического персонала. В целом Covid-19 был выявлен у пяти участников конгресса.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

ЛФФ Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form