У секты задержанного в Сибири "Виссариона" почти тысяча последователей в Латвии

22 сентября российские спецслужбы задержали в Сибири лидера так называемой секты Виссариона "Церкви последнего завета") Сергея Топора, а также его сподвижников Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Они обвиняются в мошенничестве и доведении до самоубийства. У этой секты есть адепты и в Латвии, причем за последние годы их количество выросло с 37 до 997, пишет портал Jauns.lv.

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Община Виссариона возникла во время Перестройки в 1990 году, когда бывший автоинспектор Сергей Топор решил, что он — инкарнация Иисуса Христа, и его миссия — спасти цивилизацию, построив свою общину — Город Солнца. За несколько лет община, которую он основал в городе Петропавловске, собрала несколько тысяч последователей из бывших республик СССР. В том числе и из Латвии.

Учение Виссариона — так назвался Сергей Топор — представляет с собой смесь христианства, буддизма и собственной космологии. Его последователи не пьют, не курят, не употребляют мясо, кофе, чай, сахар, дрожжевой хлеб и изделия из пшеницы. Им нельзя вести денежный обмен, поэтому они живут натуральным хозяйством. Дети не ходят в школу, им не делают прививок.

Известно о нескольких случаях смертей от запускания болезней и самоубийств среди членов секты. Многие продавали свое имущество в городах, чтобы поселиться в общине.

До 1999 года в "новый Иерусалим" отправилось как минимум 70 семей из Латвии, после этого переехало еще несколько десятков человек. Некоторые живут там до сих пор, некоторые разочаровались и вернулись в Латвию.

В 2005 году Виссарион приезжал в Ригу рекламировать свое учение. Он выступал в Латвийской Академии наук, и какое-то время там проходили собрания "виссарионовцев". Собрания и церемонии проходят и сейчас, но тайно и без рекламы, в одной из квартир в хрущевке, в Агенскалнских соснах. И число "виссарионовцев" растет. В начале нулевых "Церковь последнего завета" сообщала в Министерство юстиции, что прихожан немногим больше 10, с 2011 по 2017 год отчитывалось о 37, а в 2018 — о 997, причем 94 из них были несовершеннолетние.

Несколько лет назад в разных христианских церквях можно было заметить необычных прихожан, у которых был браслет в виде "Солнечного круга" — это священный знак "виссарионовцев". Их храмов их никто не выгонял — как пишет Jauns.lv, они "выгнались" сами и уехали из Латвии в Сибирь. О них в 2003 году был снят фильм Андиса Мизитиса "Последователи" (Sekotāji). Один из таких паломников, Янек Ёржак из Салдуса, и сейчас живет в Петропавловске, и пишет у себя в Facebook, что не знает, когда будет в Латвии. Он в "Городе Солнца" занимается изготовлением древесных строительных материалов для общины — "виссарионовцы" в основном все строят из дерева. Он уехал в общину потому, что ему не нравилось жить "в мире денег".

Остался там и юрмалчанин Улдис Земиньш, который ради новой религии бросил жену, двоих детей, дом и хорошо оплачиваемую работу. В фильме он свой отъезд обосновал так: "Где мне еще быть, если на землю пришел Христоc. Нет ничего выше, чем находиться здесь".

Катрина Граудиня приехала в "Город Солнца" в 19 лет вместе с родителями и младшей сестрой. Ее родственники через четыре года вернулись в Латвию, а она осталась и завела там новую семью.

Хотя латыши "Города Солнца" отрицают национальную идентичность как явление, время от времени они появляются в Нижних Буланах — латышском селе, которое существует под Петропавловском еще с царских времен. Они посещали там лютеранское богослужение на латышском языке, а потом пытались убедить сельчан, что Христос — это "Виссарион".

Сейчас Виссариону грозит 12 лет тюрьмы за нелегальную религиозную деятельность и психологическое насилие над своими последователями.

В Следственном комитете ранее сообщили, что руководителям секты предъявят обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 239, п. "а", "б" ч. 3 ст. 111 УК (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам).