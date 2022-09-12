У семейных врачей и в прививочных кабинетах доступны адаптированные вакцины от Covid-19

С понедельника в пунктах приема семейных врачей и прививочных кабинетах доступны адаптированные вакцины против Covid-19.

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Латвия получила 230 400 адаптированных вакцин Pfizer против коронавируса и 43 200 адаптированных вакцин Moderna, сообщили в Национальной службе здравоохранения (НСЗ).

Адаптированные вакцины обоих производителей предназначены для вакцинирования лиц в возрасте от 12 лет, которые получили хотя бы первичную вакцинацию против Covid-19. Эти адаптированные вакцины представляют собой модифицированные версии оригинальных вакцин Comirnaty и Spikevax и предназначены для защиты как от вируса омикрон-типа BA.1, так и от исходного вируса Covid-19.

В состав вакцин внесены изменения для лучшего соответствия циркулирующим штаммам Covid-19, поэтому ожидается, что эти вакцины обеспечат оптимальную защиту от Covid-19 по мере развития и мутации вируса, подчеркивает НСЗ.

Более подробно о том, как будет проходить вакцинация читайте — здесь.

НСЗ напоминает, что ревакцинация обеспечивает дополнительную защиту от вируса и минимизирует риск тяжелого течения заболевания, госпитализации и смерти от инфекции Covid-19.

Жители, желающие пройти вакцинацию, должны обратиться к своему семейному врачу или в прививочный кабинет медицинского учреждения. Как и прежде, подать заявку на вакцину можно также на сайте manavakcina.lv.

Согласно рекомендации Государственного совета по иммунизации (ГСИ), сезонная вакцинация против Covid-19 рекомендована всему населению.

Настоятельно рекомендуется пройти вакцинацию медицинскому персоналу, людям в возрасте 65 лет и старше, лицам с хроническими заболеваниями, людям с ослабленным иммунитетом и их близким контактным лицам, длительно проживающим в центрах социальной защиты и обслуживающему их персоналу, а также беременным женщинам.

НСЗ обращает внимание на то, что в осенний сезон 2022 года рекомендуется провести первичную вакцинацию, если это еще не было сделано, а также бустерную вакцинацию, если после получения последней вакцины прошло три месяца у людей в возрасте 65 лет и старше и лиц с ослабленным иммунитетом. Кроме того, ревакцинация рекомендована людям, у которых прошло шесть месяцев с момента получения последней вакцины, а также тем, у кого прошло от четырех до шести месяцев после заражения Covid-19.

НСЗ указывает, что вакцины одобрены для использования на всей территории Европейского союза. Планируется, что следующая партия адаптированных вакцин будет доставлена в Латвию на следующей неделе.