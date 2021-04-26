У сети аптек Euroaptieka вырос оборот и прибыль
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Контролируемая литовскими акционерами латвийская компания Euroaptieka, которой в Латвии принадлежит сеть аптек и бизнес по оптовой торговле медикаментами, в 2020 году по сравнению с предыдущим годом на 12,4% до 50,79 млн евро, прибыль выросла на 12% до 3,2 млн евро, свидетельствуют данные Lursoft Klientu portfelis и Crediweb.lv.

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"Рост оборота предприятия связано с ростом рыночного спроса на фармацевтические товары, а также с увеличением роли предприятия на латвийском оптовом рынке латвийских лекарств и товаров гигиены", - отмечает топ-менеджмент в годовом отчете компании.

В 2020 году на рост показателей повлияла пандемия коронавируса, из-за которой в Латвии несколько раз вводились различные ограничения в сфере торговли и другие правила эпидемиологической безопасности.

В компании полагают, что в нынешнем году пандемия Covid-19 продолжит ограничивать возможности роста, но ее влияние прогнозируется как слабое или среднее, поскольку спрос на медикаменты от хронических заболеваний и сезонные фармацевтические продукты останется большим.

В Euroaptieka в 2020 году работал 81 человек. Компания принадлежит литовской Euroapotheca, а ее бенефициаром является литовский миллионер Нерюс Нума.

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