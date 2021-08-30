У школ Риги вводится ограничение скорости до 30 километров в час

С началом учебного года в Риге у зданий образовательных учреждений вводится ограничение скорости движения до 30 километров в час, сообщило Управление коммуникации Рижской думы.

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Самоуправление призывает водителей проявлять особую внимательность, с пониманием относиться к детям, которые после каникул и удаленного обучения, возможно, позабыли о безопасности на дорогах.

Водителям следует учитывать, что на дорогах станет больше поток пешеходов — особенно детей, Движение замедлится по сравнению с летним периодом.

На магистральных улицах Риги при въезде в город с сегодняшнего дня устанавливаются информационные плакаты, предупреждающие об ограничении скорости вблизи с учебными заведениями.