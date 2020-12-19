У школьников начинаются зимние каникулы
Foto: LETA

Сегодня, 19 декабря, начинаются зимние каникулы для школьников по всей Латвии.

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В четверг правительство постановило, что зимние каникулы для учеников 1-6-х классов будут продлены на одну неделю, то есть до 8 января, а ученики 7-12-х классов вернутся к дистанционному обучению 4 января.

Министр образования Илга Шуплинска добавила, что еще не решено, нужно ли "отработать" эту дополнительную неделю каникул летом.

Как сообщалось, в течение этих трех недель каникул установлены меры безопасности, чтобы каждый житель встречался с как можно меньшим количеством людей за пределами своей семьи.

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LETA

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LETA

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Илга Шуплинска Школа школьник
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