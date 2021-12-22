Сегодня у школьников начинаются зимние каникулы, сообщает Министерство образования и науки (МОН).

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Зимние каникулы продлятся до 5 января.

МОН призывает учащихся перед возобновлением учебы вечером 4 января или утром 5 января сделать антигенные тесты на Covid-19.

Те дети, которые во время зимних каникул продолжат посещать занятия в кружках и секциях, должны проходить тестирование, если они не привиты. В свою очередь дети, которые привиты от Covid-19 или переболели им, перед занятием должны предъявить сертификат.