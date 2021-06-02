У спортклубов нет ясности о возобновлении работы в помещениях

У спортивных клубов пока нет ясности о том, когда именно и при каких условиях они смогут возобновить работу в помещениях, заявил агентству LETA член правления Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса Гинт Кузнецов.

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"Мы в растерянности. После всех заседаний у нас нет четкого ответа", - сказал Кузнецов.

Он выразил надежду на то, что после предстоящих на этой неделе заседаний группы оперативного управления появится больше ясности. Протокол эпидемиологической безопасности для возобновления работы спортклубов согласован с ответственными органами, утвержден рабочими группами Минэкономики и Минздрава, однако однозначного ответа пока не получено именно от Минздрава.

"Сейчас мы чувствуем себя в роли пасынка - торговые центры открыты, вся Европа открыта, всем известны даты, только у нас такой даты нет", - сказал Кузнецов.

Основной вопрос, который не ясен спортклубам, действительно ли они смогут открыться 15 июня, пуская в помещения только привитых от Covid-19 людей. Если это так, то спортклубы, по словам Кузнецова, не смогут выполнить эти условия, и, скорее всего, начнется волна банкротств, так как потенциальное количество привитых посетителей не так велико, чтобы покрыть затраты.

Правительство 27 мая расширило для спортивных центров критерии получения поддержки. Многие клубы подали заявки, но пока поддержка не выплачена.

В Латвийском агентстве инвестиций и развития сообщили, что до 21 мая от спортклубов поступили 63 заявки на общую сумму 5,902 млн евро. Заявки рассматриваются, и решений о выплате средств пока не принято.

Как сообщалось, правительство 27 мая постановило, что люди, которые привиты от "Covid-19" или переболели им, с 15 июня могут посещать спортивные центры, в том числе бассейны, тренироваться индивидуально и посещать групповые занятия.