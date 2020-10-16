У троих работников Резекненской больницы выявлен Covid-19

За последние дни в Резекне зафиксирован ряд новых случаев заражения Covid-19, причем в трех случаях инфициованными оказались работники городской больницы, сообщает LETA со ссылкой на подтвержденную самой больницей информацию.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Речь идет о двух работниках больничной администрации и одном враче, причем все три случая не связаны между собой.

Инфицированные помещены под карантин, а лица, с которыми они находились в непосредственном контакте, отправлены на домашнюю самоизоляцию.

Резекненская больница продолжает работу и предоставлять услуги неотложной и плановой помощи. Регулярно проводится дезинфекция помещений и соблюдаются требования эпидемиологов.