У троих работников Резекненской больницы выявлен Covid-19
Foto: DELFI

За последние дни в Резекне зафиксирован ряд новых случаев заражения Covid-19, причем в трех случаях инфициованными оказались работники городской больницы, сообщает LETA со ссылкой на подтвержденную самой больницей информацию.

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Речь идет о двух работниках больничной администрации и одном враче, причем все три случая не связаны между собой.

Инфицированные помещены под карантин, а лица, с которыми они находились в непосредственном контакте, отправлены на домашнюю самоизоляцию.

Резекненская больница продолжает работу и предоставлять услуги неотложной и плановой помощи. Регулярно проводится дезинфекция помещений и соблюдаются требования эпидемиологов.

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