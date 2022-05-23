У украинских беженцев в Латвии — проблемы с поиском работы и жилья

Жители Украины, прибывшие в Латвию, сейчас сталкиваются с самыми большими проблемами, связанными с включением в рынок труда и недостаточно широким предложением жилья, следует из сказанного сегодня утром в эфире Латвийского радио членов правления общества Gribu palīdzēt bēgļiem Линды Якобсоне.

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По словам Якобсоне, в первые 90 дней после начала войны в Украине Латвийское государство и негосударственный сектор совместно сделали многое, чтобы помочь беженцам. Однако сейчас есть опасения, как эти вопросы будут решаться спустя 90 дней, когда изменится законодательство. "Здесь есть очень много разных вопросов, по которым мы хотим уточнений", — сказала Якобсоне.

Отвечая на вопрос, что это за вопросы, Якобсоне отметила невозможность выхода многих украинцев на латвийский рынок труда в силу объективных причин, а также отсутствие доступа к жилью. Представитель общества подчеркнула, что большинство беженцев — это дети, матери с совсем маленькими детьми, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями. "Возможно, что кто-то из них сможет выйти на рынок труда, но большинство — нет", — сказала Якобсоне.

Говоря о недоступности жилья она пояснила, что рынок в целом ограничен, а люди со свободным жильем не очень приветливы к украинским беженцам, так как хотят сдать свое жилье на более длительный срок. К тому же владельцы жилья требуют в момент заключения договора заплатить залог, а таких денег у украинцев нет.

"Хотя есть также и очень хорошие решения правительства о том, как решать жилищные вопросы, на данный момент, учитывая, что 90-й день приближается очень быстро, они еще не заработали в полной мере и неясны всем вовлеченным сторонам. Ни тем, у кого есть потенциально квартиры, которые можно сдать, ни гражданским жителям Украины на украинском языке, ни всем остальным сторонам, например, негосударственному сектору, чтобы мы могли помогать людям", — сказала член правления общества Gribu palīdzēt bēgļiem Линды Якобсоне.

Как уже сообщалось, что премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") убежден, что после окончания первоначальной 90-дневной поддержки украинские беженцы не останутся без поддержки, так как помощь будет оказываться через другие механизмы.