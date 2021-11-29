У въезжающих в Латвию будут требовать лабораторный тест на Covid-19
Foto: Valsts kanceleja

Во вторник Кабинет министров планирует утвердить правила, предусматривающие, что перед въездом в Латвию прибывающие должны будут делать ПЦР-тест (лабораторный) на Covid-19. Об этом сообщил после собрания четырех коалиционных партий премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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По словам Кариньша, правительство сейчас внимательно следит за информацией о новом виде коронавируса "омикрон". В пятницу Кабинет министров уже принял решение запретить путешествия в затронутые "омикроном" южно-африканские страны.

Глава правительства подтвердил, что Группа оперативного управления еще работает над тем, чтобы определить, в каких случаях будет необходимо делать лабораторный тест. Политики договорили на собрании о том, в каком направлении нужно двигаться, чтобы защитить общество от появления нового вида вируса.

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LETA

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LETA

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"Новое Единство" Кабинет министров Кришьянис Кариньш
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