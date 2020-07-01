У врача Детской больницы подтвержден Covid-19

У врача Отделения неотложной медицинской помощи и обсервации Детской клинической университетской больницы (BKUS) подтвержден Covid-19. Известно, что последний раз доктор был в отделении 26 июня.

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Центр профилактики и контроля заболеваний совместно со Службой контроля инфекций и Отделением неотложной медицинской помощи больницы устанавливают круг потенциальных контактных лиц. В числе возможных контактов - 40 сотрудников больницы и 22 пациента.

Ни у одного из работников больницы, которые контактировали с заболевшим врачом, симптомов нет. В течение 14 дней они будут находиться в самоизоляции.

С пациентами и их родителями, которые входили в число контактных лиц, свяжутся эпидемиологи ЦПКЗ.

Отделение неотложной медицинской помощи Детской больницы продолжает работу в обычном режиме.