У здания Рижского суда замечен птенец чайки; орнитолог: это не приговор

Очевидец прислал в редакцию Delfi необычный снимок: у дверей Рижского суда запечатлен птенец серебристой чайки. "Свидетель, обвиняемый, или, может быть, родителей судят?", — шутит читатель. Впрочем, орнитологи повода для смеха в такой ситуации не видят и призывают жителей по возможности "эвакуировать" птенцов — либо обратно в гнезда, либо в какое-то более безопасное место.

Как пояснил автор снимка Екаб Трейс, сотрудники суда выловили птенца и увезли. Как и куда — осталось тайной.

Редакция Delfi связалась с обществом помощи животным Ulubele, однако что-либо узнать о судьбе конкретного птенца журналистам не удалось.

"Извините, у нас так много животных, что о конкретной птице мы сказать ничего не можем", — сказала сотрудница диспетчерского центра Ulubele. По ее словам, организация получает до 100 звонков в день о диких птицах, нуждающихся в помощи. Сообщается как о чайках, так и о соколах, скворцах, голубях.

В июне большинство звонков касалось именно о птенцов чаек, родители которых гнездятся на крышах рижских домов.