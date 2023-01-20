У здания Сейма вспомнят баррикады января 1991 года
Foto: F64

Сегодня, 20 января, в память о баррикадах января 1991 года у здания Сейма в 16.00 будет зажжен памятный костер, сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Традиционно в Сейме соберутся работавшие во время баррикад журналисты, которые освещали ненасильственное сопротивление народа и предоставляли информацию о событиях исторических январских дней как в стране, так и за рубежом.

Участвовать в мероприятии приглашены работники радио, телевидения и печати, деятели кино, сотрудники пресс-центра Верховного Совета и бывшие члены Верховного Совета.

Памятное мероприятие в честь событий января 1991 года продолжится в Красном зале Сейма, где к присутствующим обратится спикер Сейма Эдвард Смилтенс.

В этот день депутаты также возложат цветы к памятнику Свободы и памятным местам на Бастионной горке.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (2) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart
Pokémon Scarlet and Violet – захватывающее и авантюрное путешествие по стране покемонов
Как бесплатно учиться в магистратуре и обеспечить себя работой