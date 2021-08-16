Убежища в Латвии попросил бывший мэр афганского города Меймене
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Бывший мэр афганского города Меймене попросил убежища в Латвии, заявил министр обороны Артис Пабрикс в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ).

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В свое время на базе в столице провинции Фарьяб Меймене были размещены латвийские военнослужащие.

Уже сообщалось, что Пабрикс попросил идентифицировать тех афганских граждан, которые помогали латвийской миссии в Афганистане, и рассмотреть вопрос о предоставлении им убежища.

Это могут быть до 15 семей, которым будет угрожать опасность, если к власти придет исламистская группировка "Талибан".

Министр обороны признает, что беженцев из Афганистана станет больше. Он охарактеризовал ситуацию в Афганистане как трагическую.

По словам Пабрикса, ошибкой стал безоговорочный вывод западных вооруженных сил из Афганистана. Это позволило талибам быстро захватить власть и войти в столицу Кабул.

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