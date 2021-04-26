Убийство Беззубова в футбольных кругах считают посланием

Демонстративное убийство футбольного агента Романа Беззубова скорее было сигналом его бизнес-партнерам — такую версию допускают в футбольных кругах, сообщает rus.LSM.lv со ссылкой на программу De facto Латвийского телевидения. Госполиция, объявившая в пятницу о ряде задержаний по этому делу, о мотивах пока молчит.

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Знавшие Романа Беззубова люди из футбольного хозяйства не могут найти простых мотивов, объясняющих его убийство. Он нем были хорошие отзывы, слухов о его участии в сомнительных схемах не ходило. Поэтому для многих кажется логичным объяснение, что убийство Буззубова было предупреждением для кого-то другого.

Машина, на которой передвигались убийцы Беззубова, была сожжена в Межапарке — рядом со спортивной базой Ķeizarmežs, которую в свое время развивал бывший президент Латвийской федерации футбола и клуба "Сконто" Гунтис Индриксон. И многие подумали, отмечает передача, что это было посланием именно ему. Индриксонс с этим предположением не согласен, так как знал агента поверхностно.

Ближайшим соратником Беззубова был Владимир Колесниченко, который начинал карьеру футболиста в качестве игрока "Сконта" Гунтиса Индриксона, а закончил ее в статусе президента клуба. Гражданская жена Колесниченко является совладельцем предприятия BR-sport agency, совладельцем которого являлся и Беззубов, подтвердили De facto несколько источников.

Программа отмечает, что Колесниченко являлся посредником при продаже стадиона "Сконто" инвестору из России за 35 млн евро. И сейчас этот инвестор чувствует себя обманутым.

На латвийском рынке футболистов, где работали Колесниченко и Беззубов, в последние годы не было скандальных или дорогих переходов игроков. Единственный спор, о котором стало известно публично, в прошлом году произошел в Валмиере. Представляемые Беззубовым и Колесниченко игроки, двое из которых — украинцы, заявили, что клуб не выполнил перед ними обязательств. После вмешательства федерации клуб был вынужден заплатить игрокам Беззубова и Колесниченко несколько сотен тысяч евро.

Председатель правления Valmiera FC Улдис Пуцитис отрицает, что у него был конфликт с убитым: "Мы признали свои ошибки, исправили их, и дело было прекращено".

В то же время Беззубов и Колесниченко представляли футболистов и в России, а потому нельзя исключать, что конфликты могли возникнуть и там.