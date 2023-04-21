Убийство под Екабпилсом: у здания Кабмина пройдет пикет с требованием принять меры в связи с халатностью полиции
Foto: LETA

Во вторник, 25 апреля, в 13.00 у Кабинета министров пройдет пикет "Причина смерти: женщина" с требованием принять меры в связи с халатностью ответственных учреждений в деле об убийстве женщины в Екабпилсском крае, а также с политической ответственностью за давнее нежелание правительства и Сейма ратифицировать Стамбульскую конвенцию, сообщил агентству LETA представитель организаторов.

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Пикет организуют центр Marta, организации "Женщине повезло" и "Протест", которые считают, что правительство не сделало борьбу с домашним насилием против женщин политическим приоритетом в Латвии, и это пора изменить.

Организаторы отмечают, что неспособность учреждений эффективно применять механизмы безопасности, предусмотренные законом, является социальным и политическим позором в демократической стране. Кроме того, несмотря на то, что в Латвии самое большое количество убийств женщин на душу населения в ЕС, Латвия входит в число шести стран ЕС, не ратифицировавших Стамбульскую конвенцию.

В начале пикета, в 13.10, присутствующим, правительству и всему обществу будет предложено почтить память женщины, убитой в Екабпилсе, минутой молчания.

Как сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери ножевые ранения получила женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который месяцами угрожал и преследовал женщину, об этом регулярно сообщалось в полицию, но женщина не была защищена.

Глава Государственной полиции Армандс Рукс поручил начать в связи с этим делом служебную проверку.

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