Убийство Ребенока и полный разрыв с Лукашенко. Неделя в Латвии: главное на DELFI

Портал Delfi кратко подводит итоги недели и выбирает главные материалы, опубликованные с 19 по 25 сентября.

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Covid-19 в Латвии. Несмотря на все попытки латвийских властей оградить страну от новой волны Covid-19, уровень заболеваемости продолжает расти. К пятнице Латвия закрылась (уточнение: путешествовать можно, но после поездки нужна самоизоляция) от всей Европы кроме Ватикана. В нескольких школах на самоизоляцию отправились целые классы, и министерство образования выпустило инструкцию, как действовать, если ребенок кашляет. Вспышки зафиксированы в рижском "Динамо"M и на мясокомбинате Forevers, а тысячам пассажиров рижского автобуса номер 50 рекомендуется следить за самочувствием. В таких условиях трудно не поддаться стрессу: один из латвийцев сдал уже 28 тестов на вирус. Под конец недели главный инфекционист Уга Думпис выступил с рекомендацией стараться работать дома.

Кто убил адвоката Ребенока? Убийство Ребенокса (все новости об этом) имеет все шансы стать самым громким преступлением этого года в Латвии. Уже сейчас ясно, что и СМИ, и профессиональная среда юристов постараются максимально пристально следить за ходом расследования. Эта неделя началась с того, что полиция, а затем друг и коллега Ребенокса адвокат Мартиньш Криекис рассказали о шокирующих деталях случившегося. Следствие рассматривает две версии (ограбление и связь с профессиональной деятельностью), министр внутренних дел Сандис Гиргенс склоняется к первой, Криекис — ко второй, и увеличивает до 40 000 евро награду за ценную информацию о случившемся. Прощание с убитым адвокатом пройдет в субботу.

Латвия рвет отношения с Лукашенко. На этой неделе Латвия сделала сразу несколько шагов в сторону ужесточения своей позиции по ситуации в Беларуси. Почти сразу после того, как Александр Лукашенко официально вступил в должность президента, латвийский МИД заявил, что не признает его на этом посту. Общая позиция Евросоюза (которая совпадает с латвийской) была озвучена позже. В пятницу министр иностранных дел Эдгар Ринкевич обнародовал список граждан Беларуси, которых Латвия внесла в свой "черный список". Первый в списке — Лукашенко, который еще в начале этого года собирался в Ригу с официальным визитом. Тем временем один из бывших конкурентов Лукашенко на выборах, экс-директор минского Парка высоких технологий Валерий Цепкало изучает возможность переехать с семьей в Ригу.

Зарплаты медиков, учителей и "минималка" 500 евро. Коалиция договорилась о бюджете 2021 года

Foto: LETA



Коалиционные партии, формирующие правительство, сегодня после долгого заседания смогли договориться об основных моментах бюджета 2021 года, а также о грядущей налоговой реформе, сообщает LETA.

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Файлы FinCEN: через Латвию могли отмыть миллиарды, в списке — Янукович и Дерипаска

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С 2006 по 2017 годы через латвийские банки, возможно, были выведены сомнительные средства на сумму не менее 7,6 млрд долларов. Среди тех, кто использовал латвийскую финансовую систему для "серых" схем — российские олигархи и украинские политики, пишет центр журналистских расследований Re:Baltica со ссылкой на так называемые "файлы FinCEN".

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Квартиры будут сдавать по новым правилам: Сейм во втором чтении принял закон

Foto: LETA



В четверг, 24 сентября, Сейм во втором чтении одобрил проект закона "О найме жилых помещений", который, по замыслу авторов, призван "улучшить условия процесса сдачи в наем, дополнительно защитив владельцев собственности от недобросовестных нанимателей". Предполагается, что в результате выгодным станет строить доходные дома.

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Lidl Latvija ищет свыше 1000 работников по всей Латвии

Foto: EPA/Scanpix/LETA



В понедельник, 21 сентября, предприятие розничной торговли Lidl Latvija объявило о создании свыше 1000 новых рабочих мест по всей Латвии и поиске персонала, сообщили порталу Delfi на предприятии.

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Закулисье. Covid-компенсации: почему театр Dailes получил 1 млн евро, а Даугавпилсский театр — всего 24 тысячи?

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Министерство культуры распределило по государственным театрам компенсации недополученных зарплат из-за ограничений Covid-19. Два столичных театра получили по миллиону евро, помощь региональным театрам исчислялась в десятках тысяч евро. Но ни эти суммы, ни алгоритмы их начисления нигде не публиковались. Министерство культуры объяснило порталу Delfi, почему такое центрстремительное распределение денег справедливо. Региональные руководители с этим не согласны.

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Режиссер фильма про советское детство: "Если на Латвию нападут — я буду тут. Пусть в меня стреляют!"

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В советское время дети жили в страхе, что вот-вот случится война — сейчас это ощущение снова с нами. В советское время школьники изучали начальную военную подготовку — с 2024 года военное обучение станет обязательным в школах Латвии. В советское время была цензура в искусстве — сегодня, чтобы претендовать на "Оскара", фильм должен соответствовать определенному набору условий… О том, как далеко мы ушли от советских реалий, портал Delfi поговорил с Илзе Бурковской-Якобсен, режиссером анимационного фильма "Моя любимая война", который этим летом получил премию анимационного фестиваля во французском Анси.

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"В тюрьме больше демократии, чем на свободе". Интервью с Альфредом Рубиксом

Foto: DELFI



25 лет назад, в июле 1995 года, Альфред Рубикс, последний глава Коммунистической партии Латвии (КПЛ), был приговорен Верховным судом к восьми годам лишения свободы за попытку государственного переворота. А уже через несколько дней, 24 сентября, Рубикс отметит свой 85-й день рождения. Политик, который никогда не менял своих неоднозначных взглядов, живет в доме, построенном Центральным комитетом КПЛ. Когда портал DELFI договорился с Рубиксом об интервью, политик немного извиняющимся голосом сказал, что в квартире идет ремонт и он опасается, что из-за вызванного им беспорядка у журналистов сложится о нем плохое впечатление.

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"В гимнастику меня брать не хотели". 20 лет назад Игорь Вихров стал первым латвийским олимпийским чемпионом

Foto: DELFI



Ровно 20 лет назад, 24 сентября 2000 года, гимнаст Игорь Вихров стал первым в истории независимой Латвии олимпийским чемпионом. Портал Delfi встретился с Вихровым и поговорил о том, каким был тот сентябрьский день в Сиднее, и о том, есть ли будущее у спортивной гимнастики в Латвии.

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От деревянных ложек до кузнецовского фарфора: настоящий латышский хутор изнутри

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Ровно 100 лет, в 1920-м году, в Латвии начался настоящий расцвет жизни на хуторах. Крестьяне, которые до сих пор работали на земле помещиков, получили возможность построить свою жизнь — и этот процесс во многом сформировал не только современный ландшафт страны, но и многие аспекты ее культуры. Как были устроены первые хутора? Как жили люди, которые их возводили?

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Гунтарс Цатлакс о школе по-новому: девочки паяют, история не в ТОПе, русского меньше, оценка "еще изучает"

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С началом учебного года у школьников и родителей голова идет кругом от новинок — новое содержание образования, новые языковые проценты, новая система оценки, новые "ковидные" правила… Главный идеолог школы по-новому, глава Центра содержания образования Гунтарс Цатлакс взялся прояснить туман, ответив на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Юлианы Шкагале и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

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