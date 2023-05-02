Убийство в Екабпилсе: Левитс призвал ввести электронное наблюдение за абьюзерами

У полиции и прокуратуры была необходимая информация, но они не сделали все возможное, чтобы защитить жительницу Екабпилса, которую убил бывший муж, заявил президент Эгил Левитс сегодня во время встречи с генеральным прокурором Юрисом Стукансом и начальником Государственной полиции Армандом Руксом.

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Как сообщила представитель медиацентра канцелярии президента Элина Креса, во время встречи обсуждалось улучшение работы правоохранительных органов по обеспечению защиты жертв от насилия.

Президент подчеркнул, что государство несет полную ответственность за убийство женщины в Екабпилсе, которая неоднократно обращалась в правоохранительные органы за защитой.

Левитс отметил, что выявление одного "ответственного" за это не изменит ситуацию, и средства, которыми в настоящее время располагают полиция, прокуратура и суды для предотвращения подобных ситуаций, когда человеку угрожает опасность, недостаточны.

"Даже если бы полиция действовала надлежащим образом, трагедию, возможно, все равно не удалось бы предотвратить", — сказал президент.

Левитс отметил, что в настоящее время нормы защиты человека от угроз и преследования в Уголовном законе "слишком слабы" и на практике не работают, что противоречит обязанности государства защищать людей.

Поэтому, по словам президента, необходимы изменения в законодательстве. Полномочия правоохранительных органов необходимо расширить, чтобы они могли реагировать не только на отдельные эпизоды насилия, но и на поведение насильника в целом.

Президент призвал законодателей ввести новую меру безопасности — электронное наблюдение, а также рассмотреть вопрос о превентивной изоляции насильников, если они систематически нарушают запрет на приближение к потерпевшему.

Левитс также согласен с предложением Министерства юстиции о том, что уголовные дела о насилии против родственников должны рассматриваться в приоритетном порядке.

Как сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском крае своим бывшим мужем Эгоном Русиньшем была убита женщина, которая в течение длительного времени обращалась в полицию с просьбой о защите от его угроз и преследования. В связи с этим в полиции начата служебная проверка.